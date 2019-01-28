محمد الشيخ يكشف حقيقة تعويض النصر بخمسة ملايين عن نقل مباراته

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، عن تعين، الثنائي أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء الاتحاد اليوم، حيث أكد محمد الشيخ المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم على أن استقالة ثلاثة أعضاء من اتحاد القدم أمر طبيعي وجاء بسبب ظروفهم الخاصة والعملية.

وأشار إلى أن عودة عبدالإله مؤمنة بسبب عمله المميز، مؤكدًا أن لم يتم تعويض نادي النصر ونقل المباراة تم وفق شروط الأمن ومعايير الملاعب من مهام لجنة المسابقات.

وأوضح الشيخ أن قرار نقل مباراة النصر مع أحد وتأجيلها يوم واحد صدر من لجنة المسابقات، قائلًا : ” استلمت البيان الذي صاغته لجنة المسابقات واستلمت البيان من عضو لجنة المسابقات عبدالمجيد المنصور ” .