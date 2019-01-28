شقيق سعد الصغير يكشف مفاجأة بشأن الشقة المسروقة 

القاهرة(صدى):

أوضح ناجي محمود حنفي، شقيق الفنان سعد الصغير، حقيقة ما قاله شقيقه عن سرقة ثلاثة ملايين جنيه من شقته في القاهرة، وبعض الأجهزة الكهربائية، قائلا إن الشقة ملك له وليست لسعد الصغير.

ولفت شقيق سعد الصغير إلى أن الفنان الشهير لم يأت إلى شبرا الخيمة منذ ثلاث سنوات قبل وفاة والدته، وما تم سرقته هو عبارة عن ثلاث شاشات تليفزيون وجهازيْ لاب توب وأطقم ألومنيوم وطاولة سفرة.

وكان شقيق سعد الصغير حرر محضراً في قسم الشرطة، حيث فوجئ بسرقة محتويات شقته الكائنة بشارع 24 العهد الجديد بالمنشية الجديدة، وذلك عقب عودته من محافظة بنى سويف.

وأبان: “لا يمكن أن أتهم أحداً ظلما، وحررت محضراً برقم 1 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتجري الآن التحقيقات حول الحادث وتعقب الجناة لضبطهم”.