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رسالة من البنوك السعودية للحفاظ على خصوصية بياناتك

رسالة من البنوك السعودية للحفاظ على خصوصية بياناتك
عادل الحربي(صدى):

وجّهت البنوك السعودية، رسالة إلى العملاء بضرورة الابتعاد عن استخدام شبكات الإنترنت العامة؛ حفاظًا على خصوصية البيانات.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الحصول على معلوماتك الشخصية من مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد صعباً، لذلك ابتعد عن استخدام شبكات الانترنت العامة ” .

وذكرت في وقت سابق من اليوم الاثنين : ” الضغط على روابط غير موثوقة قد يكون أخطر مما تتوقع ” .


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