رسالة من البنوك السعودية للحفاظ على خصوصية بياناتك
وجّهت البنوك السعودية، رسالة إلى العملاء بضرورة الابتعاد عن استخدام شبكات الإنترنت العامة؛ حفاظًا على خصوصية البيانات.
وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الحصول على معلوماتك الشخصية من مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد صعباً، لذلك ابتعد عن استخدام شبكات الانترنت العامة ” .
وذكرت في وقت سابق من اليوم الاثنين : ” الضغط على روابط غير موثوقة قد يكون أخطر مما تتوقع ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
حتى البنوك ماسلموا من الأحتيال والهكرز😐