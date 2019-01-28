رسالة من البنوك السعودية للحفاظ على خصوصية بياناتك

عادل الحربي(صدى):

وجّهت البنوك السعودية، رسالة إلى العملاء بضرورة الابتعاد عن استخدام شبكات الإنترنت العامة؛ حفاظًا على خصوصية البيانات.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الحصول على معلوماتك الشخصية من مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد صعباً، لذلك ابتعد عن استخدام شبكات الانترنت العامة ” .

وذكرت في وقت سابق من اليوم الاثنين : ” الضغط على روابط غير موثوقة قد يكون أخطر مما تتوقع ” .