أمطار وسيول على منطقتين في هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

الرياض(صدى):

أنذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان منطقتي الرياض ومكة المكرمة بسبب استمرار هطول امطار رعدية تؤدي لجريان السيول.

وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهين مبكرين يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وتبدأ حالة الطقس على منطقة الرياض في الساعة السادسة مساء اليوم، وتستمر حتى الثانية فجرًا، فيما تبدأ حالة الطقس في السادسة مساء اليوم وتستمر حتى الـ11 مساءًا.