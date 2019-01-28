بالصور.. مواطنون يعرضون حياتهم للخطر في تبوك

محمود البلوي(صدى):

أظهرت صور متداولة اليوم الاثنين، خروج العديد من أهالي منطقة تبوك، للتنزه برغم من تحذيرات الدفاع المدني المتواصلة قبل حدوث الحالة المطرية في منطقة تبوك معرضين حياتهم للخطر.

ونتج عن ذلك حالات مأسوية منها أسرة فقدت 5 من أفرادها (الأب والابن وثلاث بنات) فيما نقلت الأم إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن داهمهم السيل خلال نزهة برية.

في حين اقتحم شاب السيل بسيارته الخاصة مجازفاً بحياته، ويرافقه اثنان من رجال الدفاع المدني كانا متوجهين لهم، وتمكنا من انتشال العائلة في اللحظات الأخيرة قبل انقلاب المركبة في السيل.

وكانت فرق الدفاع المدني، تمكنت من إنقاذ 40 حالة احتجاز منهم ثلاثة أطفال و37 شخصاً بالغاً، بالإضافة إلى إخلاء عشرة أسر كانت أماكن إقامتهم في المناطق الخطرة.

ويذكر أن وزارة التعليم قررت تعليق الدراسة اليوم الاثنين، في تبوك بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في المنطقة، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.