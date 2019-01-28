بالصور.. افتتاح قاعات سينما ” ردي سي مول ” اليوم بجدة

نايف السالم(صدى):

تقدم أول دار سينما بجدة، عروضها الأولية، اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين، وذلك بمجمع ” رد سي مول ” التجاري.

وتستعد الشركة المالكة للسينما لإقامة احتفال كبير بهذه المناسبة، وأظهرت صور متداولة بعض تفاصيل قاعات العرض المخصصات للفئات المختلفة، والصالات، والمرافق والنافذ التجارية المتوفرة بالسينما.

وتضم سينما ” رد سي مول ” 12 شاشة عرض، كما ستضم سينما جدة التي سيتم افتتاحها خلال الربع الأول من العام الجاري 18 شاشة.