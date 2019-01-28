النقل : تنبيه لمستخدمي طريق ” الغمر-المزرع “

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تنبيه لمستخدمي طريق ” الغمر- المزرع “عند العلامة الكيلومترية (١٠٠+١) بالقرب من تقاطع ” المهد – العمق “.

وحذرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مستخدمي الطريق، من مياة الأمطار، قائلة : يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لعبور المياه على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه

ويذكر أن الدفاع المدني حذر المواطنين والمقيمين، من هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد على بعض المناطق وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالإضافة إلى عدم التواجد في أماكن تجمعات المياة.