بالصور.. أم ترقص وسط زحام مروري لهذا السبب
وقفت امرأة في زحام مروري بولاية كولورادو الأمريكية، لمدة أربع ساعات تقريبًا، فقررت الترفيه عن نفسها وأبنائها بالنزول من السيارة والرقص وسط الشارع.
وقالت المرأة في تقارير صحفية: ” كنا نجلس لمدة أربع ساعات ونصف الساعة، فيما يشبه كائنات الزومبي بلا حراك، مع استمرار تساقط الثلوج، دون أي نهاية واضحة في الأفق، فخرجت من السيارة وقررت الترفيه عن الجميع. ”
وكانت تدعو ابنها الغاضب للانضمام إليها، لكنه لم يستجيب لها، وعلى ما يبدو كان محرجًا مما تفعله والدته، وفي النهاية، بدأت حركة المرور في السير مجددًا لتنطلق هي وأبناؤها في طريقهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
ام مثاليه ترقص وترفه عن الجميع ,,
,, الحقوها في قائمة فيفي عبده ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
ام مثاليه ترقص وترفه عن الجميع ,,
,, الحقوها في قائمة فيفي عبده ,,
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ يوم واحد
لايوجـد أفضل من القيادة في شوارع فرنـسااا مستحيل تتعطل أكثر من دقيقتـين حتى في قلب العااصمة🚗
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههه😊يبدو انهارفهه😂والدليل اللي يغطي اذونه اصمقته😁😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
هذي أنزل وأرقص معها
وعطها الرقم وأمش😉
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17606 ] نشر منذ يوم واحد
تغيير جووو 😅😆
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3355 ] نشر منذ 24 ساعة
عندها طاقة ايجابية ..