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بالصور.. أم ترقص وسط زحام مروري لهذا السبب

بالصور.. أم ترقص وسط زحام مروري لهذا السبب
واشنطن(صدى):

وقفت امرأة في زحام مروري بولاية كولورادو الأمريكية، لمدة أربع ساعات تقريبًا، فقررت الترفيه عن نفسها وأبنائها بالنزول من السيارة والرقص وسط الشارع.

وقالت المرأة في تقارير صحفية: ” كنا نجلس لمدة أربع ساعات ونصف الساعة، فيما يشبه كائنات الزومبي بلا حراك، مع استمرار تساقط الثلوج، دون أي نهاية واضحة في الأفق، فخرجت من السيارة وقررت الترفيه عن الجميع. ”

وكانت تدعو ابنها الغاضب للانضمام إليها، لكنه لم يستجيب لها، وعلى ما يبدو كان محرجًا مما تفعله والدته، وفي النهاية، بدأت حركة المرور في السير مجددًا لتنطلق هي وأبناؤها في طريقهم.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد

ام مثاليه ترقص وترفه عن الجميع ,,

,, الحقوها في قائمة فيفي عبده ,,

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد

ام مثاليه ترقص وترفه عن الجميع ,,

,, الحقوها في قائمة فيفي عبده ,,

[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ يوم واحد

لايوجـد أفضل من القيادة في شوارع فرنـسااا مستحيل تتعطل أكثر من دقيقتـين حتى في قلب العااصمة🚗

[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ يوم واحد

ههههههه😊يبدو انهارفهه😂والدليل اللي يغطي اذونه اصمقته😁😂

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