بالفيديو.. مستشارة نفسية توضح أسباب تقلب المزاج المفاجئ

علي القحطاني(صدى):

أوضح المستشارة النفسية أريج المعلم، اليوم الاثنين، أسباب تقلب المزاج المفاجئ الذي يحدث لدى الكثير من الأشخاص، مؤكدة أنه لم يأتي من فراغ.

وقالت المستشارة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : لا يوجد تقلب مزاجي مفاجئ هو فقط تراكمي ويظهر مع آخر موقف يحدث لنا.

وأضافت المستشارة قائلة : قد يتغير المزاج بسبب كلمة واحدة تؤثر في نفسية الإنسان وتجعله يفرح أو يغضب في لحظة وفي هذه اللحظة فقط توقفت قدرتنا على المقاومة.