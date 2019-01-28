بالفيديو.. مستشارة نفسية توضح أسباب تقلب المزاج المفاجئ
أوضح المستشارة النفسية أريج المعلم، اليوم الاثنين، أسباب تقلب المزاج المفاجئ الذي يحدث لدى الكثير من الأشخاص، مؤكدة أنه لم يأتي من فراغ.
وقالت المستشارة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : لا يوجد تقلب مزاجي مفاجئ هو فقط تراكمي ويظهر مع آخر موقف يحدث لنا.
وأضافت المستشارة قائلة : قد يتغير المزاج بسبب كلمة واحدة تؤثر في نفسية الإنسان وتجعله يفرح أو يغضب في لحظة وفي هذه اللحظة فقط توقفت قدرتنا على المقاومة.
المستشارة النفسية #أريج_المعلم : لا يوجد تقلب مزاجي مفاجئ هو فقط تراكمي ويظهر مع آخر موقف يحدث لنا .. في هذه اللحظة فقط توقفت قدرتنا على المقاومة #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/pJxXb6nbXb
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 28, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
ماعندها سالفة😐