” دي خيا ” عن تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا: ” صعب  “

ماجد محمد(صدى):

أكد الحارس ديفيد دي خيا أن سجل مانشستر يونايتد المثالي تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولشار أنعش آمال النادي، مشيرا إلى أن التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم سيكون صعباً.

وأبان دي خيا: ” نحن سعداء بهذه الانتصارات، لكننا لا نشعر بالرضا الكامل عن موقفنا.. نحن من الأندية التي تنافس دوماً على الألقاب.. نرغب في العودة إلى المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وهو هدف صعب، لكننا نجحنا في تقليص الفارق مع المنافسين ” .

ولفت دي خيا:” يحقق بيرنلي نتائج جيدة لكننا سنلعب على أرضنا، نمر أيضاً بفترة ممتازة، نثق في الخروج بالنقاط الثلاث، بيرنلي فريق خطير لكننا نعرف الطريقة التي يلعبون بها، يضغطون عليك بالكرات الطويلة ويتمتعون بالخطورة في الكرات الثابتة”.