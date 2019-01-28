بالصور.. اندلاع حريق بسيارة تقدم مالكها ببلاغ عن مخالفات في سلامة مكة
تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مركبة متوقفة بحي السلامة.
وتولت الجهات الأمنية التحقيق في مسببات الحادث، وقامت الأدلة الجنائية برفع البصمات من موقع الحادث، في حين قال مالك المركبة إن الحريق الذي اندلع لمركبته ” جنائي ” بسبب تقديمه بلاغاً لجهة خدماتية حول مخالفات في الحي نفسه، مما أوجد أزمة في المواقف مع عدم وجود مكان للحاويات الخاصة بوضع القمامة.
وتابع المالك: ” فوجئت في الثالثة فجراً باندلاع النيران في مركبتي ووصول فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، وتقدمت ببلاغ لدى مركز قسم التنعيم حول حريق مركبتي. ”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعوض عليه ,,
,, ولابد للجاني ان يدخل مزبن الجاني وهناك يعرف الخطا من الصواب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
جده غيييييييييير😐
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 18 ساعة
من يعتدي على الاخرين ظلما وعدوانا يجب ان يحاسب الحساب العسير-
فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 ساعة
يقول سلامة مكة الله يسلمك؟؟؟؟