رجل يقذف طفلة من الدور الثالث بمركز تجاري

بكين(صدى):

أظهر مقطع فيديو، رجل وهو يقذف طفلة من الدور الثالث بمركز تجاري، ثم يقفز بعدها.

وألقت الشرطة الصينية، القبض على هذا الرجل، وقال إنه يواجه مشاكل مالية وفكر كثيرًا في الانتحار، بينما أصيبت الطفلة الصغيرة، التي لم تكن تعرف مهاجمها، بجروح في رأسها ومؤخرتها بينما أصيب الرجل بكسور متعددة في العظام.

وذكرت الشرطة يوم السبت أن الاثنين في حالة مستقرة في المستشفى، وتم اعتقال الرجل للاشتباه فى ارتكابه جريمة القتل العمد .