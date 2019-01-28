” البيئة ” توقع مشروع توأمة مع وزارة الصحة الإيطالية في مجال مخاطر الثروة الحيوانية

محمد السعران(صدى):

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع وزارة الصحة الإيطالية، مشروع التوأمة بين إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية في الوزارة ومركز الأوبئة وتحليل المخاطر الإيطالي، والذي يمتد لثلاث سنوات، وذلك الأحد الموافق 27/1/2019 بالعاصمة الإيطالية روما.

وأوضح مدير إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية د. سند الحربي، أن المشروع يهدف إلى نقل الخبرات والتقنيات المستخدمة في المركز الإيطالي إلى إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة.

وبين الحربي أن هذا المشروع يشمل إعداد استراتيجيات لإدارة تقييم المخاطر، وإعداد خطط تنفيذية لعملية رصد وتحليل المخاطر، وتطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، إضافة إلى إنشاء شبكة للمعلومات والبيانات البيطرية، وإعداد آليات تطبيق نظم الإنذار المبكر للأمراض الحيوانية، وتطوير منظومة اتصالات المخاطر للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وإعداد خطة استراتيجية لرصد مخاطر الأغذية ذات المصدر الحيواني، وكذلك نقل التكنولوجيا المستخدمة في تحليل وقراءة البيانات، وأخيراً تطوير الكوادر البيطرية في مجال رصد وتحليل وتقييم مخاطر الثروة الحيوانية.

وقع عن الجانب السعودي سعادة وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، وعن الجانب الإيطالي رئيس السلطات البيطرية بوزارة الصحة الإيطالية الدكتور / سيلفيو بوريلو.