بالفيديو.. أحلام تسخر من حالتها بعد استيقاظها في الصباح

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة الاماراتية أحلام، اليوم الاثنين، على تطبيق ” انستجرام ” مقطع فيديو طريف يحكي حالتها بعد استيقاظها في الصباح، معلقى عليه قائلة: ” يمثلني حالياً ” .

ويظهر في المقطع سيدة تحمل ابريق من القهوة وفنجان كبير، وتمشي وترقص وتتجه بطرافة أمام الكاميرا وتصب القهوة في فنجانها.

وحاز الفيديدو، على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التي أثنوا على طرافتها وعفويتها.