بالفيديو.. الباطن يفوز على الفيصلي بأهداف قاتلة

نواف السالم(صدى):

انتصر نادي الباطن، على الفيصلي، بنتيجة هدفين نظيفين، في إطار المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز رائد عبدالله الغامدي الهدف الأول للباطن في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، فيما سجل كريسان الهدف الثاني في الوقت القاتل من ضربة جزاء.

ارتفع رصيد الباطن عند النقطة 18 ليحتل المركز الـ12 من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمّد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة محتلًا المركز السابع من الجدول.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الباطن سجله اللاعب : رائد الغامدي في الدقيقة 84

الباطن 2 : 0 الفيصلي #الباطن_الفيصلي pic.twitter.com/KilGmtgwFD — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019