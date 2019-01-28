  • الأربعاء 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. الغبار يحيل طرق القنفذة إلى الأصفر ويحجب الرؤية

بالصور.. الغبار يحيل طرق القنفذة إلى الأصفر ويحجب الرؤية

بالصور.. الغبار يحيل طرق القنفذة إلى الأصفر ويحجب الرؤية
نايف السالم(صدى):

شهدت طرق محافظة القنفذة، اليوم الاثنين، رياح شديدة مثيرة للأتربة والغبار ما أدى إلى حجب الرؤية الأفقية لمدى أقل من نصف كيلو متر.

وانحجبت الرؤية على طريق المحافظة ومراكزها، خاصة الساحلية والمناطق المفتوحة، فيما لا زالت حالة الطقس هذه مستمر إلى الآن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا مبكرًا على منطقة مكة المكرمة يفيد بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *