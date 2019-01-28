بالصور.. الغبار يحيل طرق القنفذة إلى الأصفر ويحجب الرؤية

نايف السالم(صدى):

شهدت طرق محافظة القنفذة، اليوم الاثنين، رياح شديدة مثيرة للأتربة والغبار ما أدى إلى حجب الرؤية الأفقية لمدى أقل من نصف كيلو متر.

وانحجبت الرؤية على طريق المحافظة ومراكزها، خاصة الساحلية والمناطق المفتوحة، فيما لا زالت حالة الطقس هذه مستمر إلى الآن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا مبكرًا على منطقة مكة المكرمة يفيد بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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