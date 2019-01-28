رئيس دولة يجرى عملية جراحية بعد طعنه 

برازيليا(صدى):

أجرى رئيس البرازيل غاير بولسونارو عملية جراحة، صباح اليوم الإثنين، لإزالة أنبوب من القولون، وإعادة توصيل أمعائه استكمالًا لجراحة أجريت له بعد إصابته بطعنة كادت تنهي بحياته خلال حملة انتخابات الرئاسة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوصى الأطباء بأن يخلد بولسونارو للراحة لمدة 48 ساعة بعد الجراحة سيكون خلالها نائب الرئيس هاملتون موراو قائمًا بأعمال الرئيس.

يذكر أن بولسونارو، الذي تولى المنصب في الأول من كانون الثاني/ يناير، المستشفى في ساو باولو أمس الأحد، ثم بث تسجيل فيديو في وقت لاحق على “ تويتر ” وهو يرتدي رداء المستشفى، وتحدث فيه عن الأحداث الأخيرة ومن بينها تحليقه بطائرة فوق موقع كارثة المنجم.