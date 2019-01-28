فعالية ” عنان السماء ” بجامعة الفيصل تستقطب نخبة من ” نماذج النجاح “

تركية البدر(صدى):

تنظم جامعة الفيصل السبت المقبل على مدار يومين, فعالية ” عنان السماء ” تحت شعار ” طموح، إصرار، نجاح ” ، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

وتسلط الفعالية الضوء على إنجازات ومشاريع عدد من كبار الشخصيات المؤثرة في مجالات مختلفة، وتهدف إلى تعريف الطلبة بنماذج من الشخصيات الرائدة في المجتمع لتكون محفزة ومساندة لهم لتحقيق أهدافهم وتوسيع مداركهم والاستفادة والتعلم من خبرات من سبقهم ممن لهم بصمات واضحة في مسارات مختلفة ومتنوعة.

ويشارك في الفعالية معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومعالي المهندس خالد الملحم ، والدكتورة خولة كريَع، والمهندس محمد العقيل، وسلمان السحيباني، وديم البسام.

وتأتي هذه الفعالية للرقي بمستوى طلاب وطالبات الجامعة وتوسيع مداركم ومعارفهم في جميع العلوم والمعارف، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.