تطبيق قرآني في جدة يحصد أكثر من مليون تلاوة

نايف السالم(صدى):

حصد تطبيق ( اتلوها صح ) القرآني والذي أطلقته جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أكثر من مليون تلاوة ، فيما تجاوزت عدد التنزيلات للتطبيق في نظامي الاندرويد و ios الـ 600 ألف تحميل من خلال المستفيدين في 127 دولة حول العالم.

وذكر مدير عام جمعية خيركم الأستاذ عبدالعزيز فتني أن ( اتلوها صح ) والذي دشنته الجمعية في العام 1434هـ يعد أول تطبيق تفاعلي من نوعه على الهواتف الذكية للوصول لكافة شراح المجتمع في ذلك الحين، وربطهم بكتاب الله علماً وتعليماً وتصحيحاً للتلاوة على مستوى العالم.

وبيّن فتني أن هذا التطبيق هو أحد خدمات منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد والتي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – و تضم تطبيقات لكافة الشرائح ومنها الفئة الغالية على جميع أبناء المجتمع وهي فئة الصم والبكم، كما أن التطبيق متوفر بخمس لغات وهي العربية والانجليزية والفرنسية والأوردية والاندونيسية.

وأظهرت خيركم احصائية تبين عدد المستخدمين والدول التي تصدرت المستفيدين من التطبيق ، حيث تصدر مستخدمو التطبيق باللغة العربية التصنيف بنسبة 65% تلتها اللغة الانجليزية بنسبة 18 % والفرنسية بنسبة 8% ، فيما تصدرت المملكة مستخدمي التطبيق عبر نظام الاندرويد تلتها مصر ثم الجزائر ثم العراق ثم الاردن ، فيما تصدرت قارتي آسيا وأفريقيا مستخدمي التطبيق عبر نظام ios ، تلتها قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا.