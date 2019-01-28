ولي العهد لأبناء الشهداء: ” اعتبروني محل الوالد ” .. ونجل أحدهم يرد بعفوية 

عادل الحربي(صدى):

رصدت كاميرات المراقبة أحد أبناء الشهداء خلال تقبيله صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ خلال زيارته لفعاليات وبرامج صدر الكرامة الذي تنظمه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحايل؛ حيث تمت دعوة أبناء الشهداء في المنطقة للفعالية.

وبدت في اللقطة العفوية المحبة التي يُكِنّها أبناء الشهداء للقيادة، وبالتالي ترجمت الصورة ما ذكره ولي العهد في لقائه مع ذوي شهداء الواجب بقوله: ” من راح منه أخ أو أب أو ابن، ترى الملك وأنا وكل الشعب محله “، و ” اعتبروني محل الأخ ومحل الابن، واعتبروني محل الوالد.. وأي شيء نقدر نقدمه حنا بشوفه”.

ووجه ولي العھد في كلمته لأسر الشھداء: ” إن راح منكم أب أو أخ أو ابن فأنا والملك والشعب محله، وواجبنا أن نكون جزءاً من أسرتكم، بعدما فقدتم شھداءكم في حماية الوطن وأمنه ومقدسات المسلمین ” ؛ مشدداً على أن الإنسان بدون وطن وأمن وأمان وبدون كرامة وعزة لیس له قیمة، وأھل المملكة من قبائل وأقالیم عاشوا بكرامة وعز طوال حیاتھم، ولم يتعودوا على نقص أو إھانة أو عدم أمن.

ولفت ولي العهد في كلمات حانية: ” إن كان فینا طیب فھو من طیبكم، وكما تكونون يولى علیكم، وإن كنتم طیبین فنحن نكون طیبین، وطیبنا من طیبكم ” ، موضحا: ” ما راح منكم إن شاء الله أنا والملك والشعب السعودي نسد ما فقدتموه، واعتبروني محل الأخ “.