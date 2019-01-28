إصابة الإيطالي جيوفينكو قبل التوقيع مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف مسؤول في نادري تورونتو الكندي، عن إصابة لاعب الفريق سيباستيان جيوفينكو في الساق خلال معسكر النادي.

وأضاف المسؤول لصحيفة TSN الكندية، أن اللاعب غادر المعسكر لمقابلة طبيبًا في لوس أنجلوس وإجراء الفحوصات الطبية.

وكانت صحف كندية، أكدت أن اللاعب أصبح قريبًا من التوقيع لنادي الهلال إذ عرض عليه النادي راتب شهري 10 مليون يورو، في الوقت الذي يتقاضى 6.2 مليون يورو مع النادي الكندي.

اقرأ أيضًا: