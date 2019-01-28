بالصور.. عفو رئاسي عن السائحة الحسناء بعد حبسها 14 شهرا
حصلت السائحة الحسناء على عفو رئاسي بعد قضائها 14 شهرا في سجن القاهرة بمصر بسبب ضبط مواد محظورة بحوزتها، ومن المنتظر أن تعود إلى وطنها في مدينة كينغستون أبون هال.
وخلال التحقيقات زعمت أنها كانت تحاول إيصال الأقراص لـ”زوجها المصري الذي يعاني من آلام في الظهر”.
يذكر أن لورا بلومر، في أكتوبر 2017، ضبطت بتهمة “محاولة تهريب المخدرات”، بعد أن عثرت السلطات على 290 قرصا من أقراص ترامادول في حقائبها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
الله اعلم باالحقايق ,,
,, لكن على قولة المثل // الخط باين من عنوانه ,,
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ يوم واحد
فاهمـين مصطلح حسنااء غلط😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 21 ساعة
عرفتوا الحين
ليش الأجرام مستمر في مصر🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 20 ساعة
اوكي