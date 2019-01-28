بالصور.. عفو رئاسي عن السائحة الحسناء بعد حبسها 14 شهرا

القاهرة(صدى):

حصلت السائحة الحسناء على عفو رئاسي بعد قضائها 14 شهرا في سجن القاهرة بمصر بسبب ضبط مواد محظورة بحوزتها، ومن المنتظر أن تعود إلى وطنها في مدينة كينغستون أبون هال.

وخلال التحقيقات زعمت أنها كانت تحاول إيصال الأقراص لـ”زوجها المصري الذي يعاني من آلام في الظهر”.

يذكر أن لورا بلومر، في أكتوبر 2017، ضبطت بتهمة “محاولة تهريب المخدرات”، بعد أن عثرت السلطات على 290 قرصا من أقراص ترامادول في حقائبها.