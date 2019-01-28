بالفيديو.. كاظم الساهر يتخلى عن صمته و يتحدث عن حبه الدائم وموعد زفافه 

بغداد(صدى):

تحدث الفنان العراقي كاظم الساهر عن زفافه و عن الموعد المرتقب لإقامته خلال حلوله ضيفاً على برنامج ” بي بي سي تراندينج ” الذي يعرض على شاشة قناة BBC.

وأوضح أنه لم يحدد الموعد بعد، لافتا إلى أنه سيعلم جمهوره بالأمر في حال حدوثه، مبينا أنه يعيش حالة حب دائمة وأن مشكلته الرئيسية هي أن قلبه ضعيف.

وقال إنه قد يعيش الحب في مخيلته في حال عدم وجوده في الواقع لأن هذا أمر ضروري لعمله الفني.