” الزكاة والدخل ” تكشف عن التزامات المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الالتزامات الخاصة بالمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” هذه الالتزامات، وجاءت كالتالي:
– التسجيل لدى الهيئة.
– تقديم الإقرار الشهري؛ من خلال الحساب على بوابة الهيئة.
– سداد المستحقات بموجب إقرار ضريبة الاستقطاع الشهري.
– تقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع لكل سنة مالية.
– الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالاستقطاع لمدة 10 سنوات
على الأقل.
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