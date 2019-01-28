” الزكاة والدخل ” تكشف عن التزامات المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الالتزامات الخاصة بالمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” هذه الالتزامات، وجاءت كالتالي:

– التسجيل لدى الهيئة.

– تقديم الإقرار الشهري؛ من خلال الحساب على بوابة الهيئة.

– سداد المستحقات بموجب إقرار ضريبة الاستقطاع الشهري.

– تقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع لكل سنة مالية.

– الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالاستقطاع لمدة 10 سنوات

على الأقل.