حقوق النساء مهدرة في الغرب.. معاناة فتاة قضت 4 سنوات بلا مأوى

لندن(صدى):

تتجاهل القوى الغربية والأوروبية التي تزعم مدافعتها عن حقوق النساء في بلاد الشرق وتدعي التحرر، الوضع المزري الذي تعاني منه آلاف النساء في بلادهم الذي يفقدون الحق في الحياة؛ حيث تعيش الشابة الإنجليزية ناتاشا في شوارع لندن، لا فراش لها سوى أرصفة الطرقات، ولا مأوى تلجأ إليه من العراء، سوى كتابة ” روايات الخيال العلمي ” .

وأكدت الفتاة البائسة أنها تعيش بلا مأوى 4 سنوات، من عمرها قضتهم في الشوارع والأزقة، لم تفكر أي جمعية خيرية بأن تقدم لها يد العون كونها تفتقر للشروط الملائمة لتلقي المساعدات، لأنها لا تتعاطي المخدرات أو الكحوليات؛ لافتةً إلى أنها حتى تحصل على ليلة واحدة في الفراش فإنها بحاجة إلى 23 جنيه إسترليني، وهي لا تمتلك ذلك المبلغ البسيط.

وأوضحت الفتاة أنها تضطر إلى أن تعيش حياتها كل يوم بيومه فقط على أمل أن تتحسن أحوالها في اليوم التالي؛ فيما تتمنى أن تعود إليها قوتها البدنية حتى تتمكن من إيجاد فرصة عمل مناسبة لها، وتنجو من دوامة العذاب الحياتية التي تعاني منها.