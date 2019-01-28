بالصور.. مواطنة تهدي الأمير خالد الفيصل قطعة قماش غالية.. وهكذا جاء رده

نايف السالم(صدى):

حرصت السيدة ” أم مشعل ” على إهداء الأمير خالد الفيصل، أغلى قطعة قماش لديها خلال مشاركتها في مهرجان الجنادرية، حاكتها بيديها حيث تحمل أبيات قصيدة الأمير خالد الفيصل ” من بادي الوقت ” .

واستغرقت ” أم مشعل ” في نسج كامل أبيات القصيدة قرابة الشهرين وما إن أنهت منها حتى جعلتها على سنام أعمالها ومنحتها الأهمية ولم ترضخ للمبالغ التي دُفعت لأجل شرائها، القصة لم تنته عند إتمام نسج القصيدة وإنجاز حياكة أبياتها بل كان لها فصول أخرى.

ومن جانبه، استقبل الأمير خالد الفيصل ” أم مشعل ” في مكتبه بجدة محتفياً بالعمل الذي أنجزته فوجدت كل الحفاوة والترحيب، فما كان منها إلا أن قابلت ذلك بالتقدير لسموه.