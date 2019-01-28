توفر وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بـ ” ينبع “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بـ ” ينبع ” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف ” طبية استشارية واستشارية مساعدة ” ووظائف التسجيل الطبية لحملة الماجستير والدكتوراه ” البورد السعودي أو ما يعادلها

” ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

– الوظائف الاستشارية والاستشارية المساعدة الطبية:

1- استشاري جراحة الأعصاب (Consultant Neurosurgery).

2- استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد (Assistant Consultant OB/Gynecology).

3- استشاري مساعد جراحة المخ والأعصاب (Assistant Consultant Neurosurgery).

4- استشاري مساعد التشخيص الشعاعي (Assistant Consultant Diagnostic Imaging).

5- استشاري الأمراض الجلدية (Consultant Dermatology).

6- استشاري أمراض القلب (Consultant Cardiology).

7- استشاري جراحة عامة (Consultant General Surgery).

8- استشاري الطب الباطني (Consultant Internal Medicine).

9- استشاري الغدد الصماء (Consultant Endocrinology).

10- استشاري جراحة الصدر (Consultant Thoracic Surgery).

11- استشاري وحدة العناية المركزة (Consultant ICU).

12- استشاري الطوارئ (Consultant Emergency).

13- استشاري أخصائي التخدير وعلاج الألم (Consultant Anesthetist & Pain Management).

14- استشاري التشخيص و الأشعة التداخلية العلاجية (Consultant Daignostic & Therapeutic Interventional Radiology).

15- استشاري طب الأسرة والمجتمع (Consultant Family & Community Medicine).

– وظائف التسجيل الطبية:

1- مسجل حديثي الولادة (Registrar Neonatology).

2- مسجل أمراض الكلى (Registrar Nephrology).

3- مسجل طب الأطفال (Registrar Pediatrics).

4- مسجل التخدير (Registrar Anesthesiology).

5- مسجل أمراض اللثة (Registrar Pedodontis).

6- مسجل حشو الأسنان (Registrar Endodontics).

7- مسجل التشخيص الشعاعي (Registrar Diagnostic Imaging).

8- مسجل الطب الباطني (Registrar Internal Medicine).

9- مسجل وحدة العناية المركزة (Registrar ICU).

10- مسجل صحة الأسرة والمجتمع (Registrar Family & Community Health).

11- مسجل جراحة (Registrar Surgery).

ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر الرابط التالي:هنا