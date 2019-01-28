توفر وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بـ ” ينبع “
كشفت الهيئة الملكية بـ ” ينبع ” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف ” طبية استشارية واستشارية مساعدة ” ووظائف التسجيل الطبية لحملة الماجستير والدكتوراه ” البورد السعودي أو ما يعادلها
” ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:
– الوظائف الاستشارية والاستشارية المساعدة الطبية:
1- استشاري جراحة الأعصاب (Consultant Neurosurgery).
2- استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد (Assistant Consultant OB/Gynecology).
3- استشاري مساعد جراحة المخ والأعصاب (Assistant Consultant Neurosurgery).
4- استشاري مساعد التشخيص الشعاعي (Assistant Consultant Diagnostic Imaging).
5- استشاري الأمراض الجلدية (Consultant Dermatology).
6- استشاري أمراض القلب (Consultant Cardiology).
7- استشاري جراحة عامة (Consultant General Surgery).
8- استشاري الطب الباطني (Consultant Internal Medicine).
9- استشاري الغدد الصماء (Consultant Endocrinology).
10- استشاري جراحة الصدر (Consultant Thoracic Surgery).
11- استشاري وحدة العناية المركزة (Consultant ICU).
12- استشاري الطوارئ (Consultant Emergency).
13- استشاري أخصائي التخدير وعلاج الألم (Consultant Anesthetist & Pain Management).
14- استشاري التشخيص و الأشعة التداخلية العلاجية (Consultant Daignostic & Therapeutic Interventional Radiology).
15- استشاري طب الأسرة والمجتمع (Consultant Family & Community Medicine).
– وظائف التسجيل الطبية:
1- مسجل حديثي الولادة (Registrar Neonatology).
2- مسجل أمراض الكلى (Registrar Nephrology).
3- مسجل طب الأطفال (Registrar Pediatrics).
4- مسجل التخدير (Registrar Anesthesiology).
5- مسجل أمراض اللثة (Registrar Pedodontis).
6- مسجل حشو الأسنان (Registrar Endodontics).
7- مسجل التشخيص الشعاعي (Registrar Diagnostic Imaging).
8- مسجل الطب الباطني (Registrar Internal Medicine).
9- مسجل وحدة العناية المركزة (Registrar ICU).
10- مسجل صحة الأسرة والمجتمع (Registrar Family & Community Health).
11- مسجل جراحة (Registrar Surgery).
ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر الرابط التالي:هنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
الله يوفق الجميع خير ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 20888 ] نشر منذ يوم واحد
موفقين