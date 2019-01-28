بالفيديو.. شاب كاد يفقد حياته بعد أن جرفته السيول بتبوك
كاد شاب أن يفقد حياته، أمس الأحد، بعد أن جرفت السيول مركبته في مدينة تبوك في لحظات تكتم الأنفاس؛ حينما كان الشاب يقف عبر فتحة السقف ويطلب المساعدة من أشخاص آخرين كانوا على مسافة غير بعيدة منه.
وأظهر مقطع فيديو، المياه المندفعة تحول بينهم وبين الشاب، وقامت بسحب السيارة بعيداً؛ فيما ظهر الشاب وهو يقف ممسكاً بجذع شجرة في وسط المياه؛ حيث تم إنقاذه دون أن يصاب بأي أذى.
ومن الجدير بالذكر، أن عدد من محافظات تبوك كان قد شهد هطول أمطار غزيرة أدت لإعاقة حركة السير في الشوارع، كما تسببت في انهيارات صخرية أدت لقطع أحد الطرق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
موقف صعب ,,
,, الله ينجيه من موقف هو فيه ,, آمين ,,
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ يوم واحد
شايف الامطار والسيول ياولدي ايش وداك للسيل الله يهديك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
دقيقة دقيقة دقيقة
هذي آخرت هياطك
متعلق بشجرة كنك مني قايل
ماآن الأوان لفرض غرامات على أمثال هؤلاء
يعرضون حياتهم للخطر
ولا أنشب عمره
عرض حياة غيرة للخطر
ترى الشباب الي بينقذونك
سواء من الدفاع المدني او غيرهم
عندهم بيوت وعيال وزوجات
وأهلهم يبغونهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
الله سلمه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
الله سلمه
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يوم واحد
سبحان من جعل سبب نجاتك ..شجره مالها عند الناس ميزان حتى أحيت أنسان من موتتن أوكاد
… لله كل كلامك حكم يا شيخ ملقاط
…ابك أنت من أي العربان يالشيخ..؟
احمد[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ يوم واحد
هذا السيل صغير واضح الى تحت الركبة
لكن الظاهر انه مسوي فيها صورني وكاني اغرق
alfahd42[ عدد التعليقات: 20889 ] نشر منذ يوم واحد
تعوذ من الشيطان واركد في بيتكم الله يصلحك
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 23 ساعة
حركات صبيانيه تتكرر مع هطول الامطار
هزيم[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 16 ساعة
حركات صبيانيه تتكرر مع هطول الامطار، ياليتهم ماساعدوه.
شايف السيل والتنبيهات من الارصاد الجويه والتنبيهات من الدفاع المدني وشايف الجو غائم!!!
وتروح في مجرى السيل!!!
اتوقع من يسوي كذا فيهم خلل في الماغ او خلل في الشخصيه ويبغى يثبت شي لنفسه!
لكنه يتفشل بالاخير بطلب العون له!!!
ترى الشباب الي بينقذونك
سواء من الدفاع المدني او غيرهم
عندهم بيوت وعيال وزوجات
وأهلهم يبغونهم!