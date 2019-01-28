بالفيديو.. شاب كاد يفقد حياته بعد أن جرفته السيول بتبوك

محمود البلوي(صدى):

كاد شاب أن يفقد حياته، أمس الأحد، بعد أن جرفت السيول مركبته في مدينة تبوك في لحظات تكتم الأنفاس؛ حينما كان الشاب يقف عبر فتحة السقف ويطلب المساعدة من أشخاص آخرين كانوا على مسافة غير بعيدة منه.

وأظهر مقطع فيديو، المياه المندفعة تحول بينهم وبين الشاب، وقامت بسحب السيارة بعيداً؛ فيما ظهر الشاب وهو يقف ممسكاً بجذع شجرة في وسط المياه؛ حيث تم إنقاذه دون أن يصاب بأي أذى.

ومن الجدير بالذكر، أن عدد من محافظات تبوك كان قد شهد هطول أمطار غزيرة أدت لإعاقة حركة السير في الشوارع، كما تسببت في انهيارات صخرية أدت لقطع أحد الطرق.