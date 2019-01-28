بالصور.. ” البيئة ” تناقش تحسين إنتاجية وجودة مزارع الزيتون في منطقة الجوف

محمد السعران(صدى):

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف بالتعاون مع مركز أبحاث الأبل والمراعي، ندوة توعوية عن: “زراعة وإنتاج الزيتون بمنطقة الجوف”، تناولت التقنيات الحديثة في زراعة الزيتون، وكيفية الاستفادة من مخلفات ثمار الزيتون، إضافة إلى المكافحة الحيوية للحشرات، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة بمزارع الزيتون في منطقة الجوف.

وأوضحت الوزارة، أن الندوة تناولت خمس أوراق عمل مختصة خلال جلستين شملت: “آفة متلازمة التدهور السريع في نباتات الزيتون”، قدمها المختص في المكافحة الحيوية للحشرات الاقتصادية الدكتور رضوان ياقتي، إضافة إلى محاضرة عن: “أهم آفات الزيتون المنتشرة في المملكة”، قدمها المختص في العلوم الزراعية المهندس فالح بن ريشان الشراري.

وأفادت، أن الجلسة الثانية ناقشت ثلاثة أوراق عمل عن: “رفع إنتاجية وجودة ثمار الزيتون”، قدمها أستاذ إنتاج وتربية وتحسين الفاكهة المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور محمود عبدالستار، ومحاضرة بعنوان: “التقنيات الحديثة والزراعة المكثفة للزيتون”، قدمها المختص في العلوم الزراعية المهندس عادل زغلوله، واختتمت الندوة بحاضرة تناولت “هندسة مخلفات الزيتون”، قدمتها الباحثة أماني البلوي.