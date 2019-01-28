أمير الشمالية يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة

رافع فريح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري, الذي قدم لسموه تقريرًا عن أعمال الإدارة للعام 2018م.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، وكذلك شرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، وعن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.

وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي منطقة الحدود الشمالية من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من إمكانيات غير محدودة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم.

من جهته, أعرب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله والاستماع لتوجيهاته، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمضاعفة الجهود والعطاء وبذل كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة لخدمات المياه في المنطقة.