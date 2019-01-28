نصف مليون ريال.. تكلفة تقنية ” الهولوجرام ” بالحفلات الفنية

المدينة المنورة(صدى):

أطلت كوكب الشرق أم كلثوم بحفل كامل عبر تقنية ” الهولوجرام ” على مسرح مرايا في محافظة العلا، حيث تُعد هذه الأمسية الكاملة الأولى التي تعتمد على تقنية ” هولوجرام ” في الوطن العربي، والثانية عالميًا.

وفي هذ السياق، أوضح المخرج عمر الجاسر، الأمين العام المساعد لاتحاد الفنانين العرب،أن تكلفة تشغيل وتجهيز تقنية ” الهولوجرام “على المسرح تبدأ من نصف مليون ريال.

أما عن تحضير الأمسية، قال عماد صليبي، المسؤول عن إنتاج الأمسية الفنية بتقنية “ هولوجرام ” : ” أمضينا عامًا كاملاً في إجراء الأبحاث وقراءة تاريخ الراحلة أم كلثوم؛ للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بلباسها وحركاتها وتعابير وجهها؛ وذلك بالتعاون مع الفنانة صابرين ” .