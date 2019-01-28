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نصف مليون ريال.. تكلفة تقنية ” الهولوجرام ” بالحفلات الفنية

نصف مليون ريال.. تكلفة تقنية ” الهولوجرام ” بالحفلات الفنية
المدينة المنورة(صدى):

أطلت كوكب الشرق أم كلثوم بحفل كامل عبر تقنية ” الهولوجرام ” على مسرح مرايا في محافظة العلا، حيث تُعد هذه الأمسية الكاملة الأولى التي تعتمد على تقنية ” هولوجرام ” في الوطن العربي، والثانية عالميًا.

وفي هذ السياق، أوضح المخرج عمر الجاسر، الأمين العام المساعد لاتحاد الفنانين العرب،أن تكلفة تشغيل وتجهيز تقنية ” الهولوجرام “على المسرح تبدأ من نصف مليون ريال.

أما عن تحضير الأمسية، قال عماد صليبي، المسؤول عن إنتاج الأمسية الفنية بتقنية “ هولوجرام ” : ” أمضينا عامًا كاملاً في إجراء الأبحاث وقراءة تاريخ الراحلة أم كلثوم؛ للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بلباسها وحركاتها وتعابير وجهها؛ وذلك بالتعاون مع الفنانة صابرين ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ يوم واحد

نص مليون في تفاهة حسبنا الله ونعم الوكيل
هذه طامة من الطامات الكوبرى
الله لاينتقم منا ونلحق بغيرنا

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد

اللهم آمين ,,

,, ارجو ان لاتنطبق علينا هذه الآية الكريمه ، قال تعالى :

(( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ( 16 ) .. ))

,, ,, يارجل ، نسأل الله العفو والعافيه ،، آمين ,,

[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 18 ساعة

صراحة اسراف مالة داعي

[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 18 ساعة

نصف مليون اضف اليها ابحاث ودراسات وقراءة تاريخ ودخول في ادق التفاصيل وغير ذلك بتكلفه عشره ملاييين –

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