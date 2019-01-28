مستشفى قوى الأمن ينظم المؤتمر الأول لتنظير الغدد اللعابية

محمد السعران(صدى):

يناقش المؤتمر السعودي الأول عن تنظير الغدد اللعابية، والذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير 2019م، ببرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، 20 ورقة عمل وبث مباشر لعدد من العمليات الجراحية، يقدمها نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين وفي مقدمتهم الدكتور فرانسيس مارشال إستاذ طب وجراحة الغدد اللعابية في جامعة جنيف ومخترع جهاز تنظير الغدد اللعابية، وذلك بمركز الأمير نايف الأكاديمي بالمستشفى.

وبهذه المناسبة ذكر الدكتور محمد الشمري مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وقال أن هذا المؤتمر الأول الذي يُنظم في المملكة العربية السعودية لمناقشة أحدث التطورات والتقنيات في تنظير الغدد اللعابية، ومن المؤتمرات النادرة على المستوى العالمي التي تُخَصّص حول هذا تنظير الغدد اللعابية، ونظرا لأهميته والفائدة المرجوة منه حرصت إدارة المستشفى على تنظيمه ليقينها بدوره في الإرتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، كما يأتي كباكورة لسلسلة من النشاطات الأكاديمية والتدريبية الهامة التي تدخل ضمن البرنامج الأكاديمي لمستشفى قوى الامن لعام 2019 ، مشيراً إلى أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (22) ساعات تعليم طبي.

من جهته أوضح الدكتور ماجد الثبيتي إستشاري الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق ورئيس اللجنة العلمية حرص مستشفى قوى الأمن بالرياض أن تنظيم هذا المؤتمر جاء رغبة في تنمية مهارات الأطباء المختصين بهذا المجال، حيث يعد المستشفى الوحيد في المملكة الذي يُجري عمليات تنظير الغدد اللعابية وذلك منذ نهاية عام 2015م، وأضأف: نتطلع أن يُحدث هذا اللقاء العلمي الهام أثراً كبيراً على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المنطقة، وعلى القطاع الصحي السعودي والجرّاحين والمختصين في مجال جراحة الغدد اللعابية، كونه يضع بين أيديهم أحدث التقنيات العالمية والدراسات المتخصصة ويحظى بمشاركة خبرات عالمية من أبرزهم البروفيسور فرانسيس مارشال إستاذ طب وجراحة الغدد اللعابية في جامعة جنيف ومخترع جهاز تنظير الغدد اللعابية.