بالفيديو.. لحظة اصطياد حيوان ” الضبع ” المفترس في جازان
تمكن عدد من الشبان من اصطياد ” الضبع ” ، وذلك بقرى الواصلي على بعد 30 كم شمال شرق جازان.
وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو عن الحيوان المفترس، الذي يخرج للبحث عن طعامه ليلاً منفرداً أو ضمن مجموعة، وهو بين قبضة الشباب الذين تمكنوا من القبض عليه حتى لا يهدد حياة السكان.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
الضبع من اجبن الحيوانات
لكن إذا حاصرته في مكان ضيق
فبيهاجمك وأول مايفتك بركبك
لكن إذا عنده مجال
ينحاش
فما بتشوف الا غباره😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
ممتاز ,,
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يوم واحد
ابكتن من قوم لا سلم منهم ضب ولا ضبع…
دعو الخلق للخالق.. وألي ما آذاكم لا توذوه
الشرقيه 🌍🌎[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ يوم واحد
بويمن والزمن طويل
alfahd42[ عدد التعليقات: 20889 ] نشر منذ يوم واحد
بيض الله وجيههم انقذو الناس منه
alfahd42[ عدد التعليقات: 20889 ] نشر منذ يوم واحد
لو بعض الناس شافها انحاش من الخوف والجبن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 22 ساعة
طيب