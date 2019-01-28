  • الأربعاء 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. لحظة اصطياد حيوان ” الضبع ” المفترس في جازان

بالفيديو.. لحظة اصطياد حيوان ” الضبع ” المفترس في جازان

بالفيديو.. لحظة اصطياد حيوان ” الضبع ” المفترس في جازان
تركي السالم(صدى):

تمكن عدد من الشبان من اصطياد ” الضبع ” ، وذلك بقرى الواصلي على بعد 30 كم شمال شرق جازان.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو عن الحيوان المفترس، الذي يخرج للبحث عن طعامه ليلاً منفرداً أو ضمن مجموعة، وهو بين قبضة الشباب الذين تمكنوا من القبض عليه حتى لا يهدد حياة السكان.


الوسوم:

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يوم واحد

ابكتن من قوم لا سلم منهم ضب ولا ضبع…
دعو الخلق للخالق.. وألي ما آذاكم لا توذوه

[ عدد التعليقات: 20889 ] نشر منذ يوم واحد

بيض الله وجيههم انقذو الناس منه

[ عدد التعليقات: 20889 ] نشر منذ يوم واحد

لو بعض الناس شافها انحاش من الخوف والجبن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *