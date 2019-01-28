بالفيديو.. لحظة اصطياد حيوان ” الضبع ” المفترس في جازان

تركي السالم(صدى):

تمكن عدد من الشبان من اصطياد ” الضبع ” ، وذلك بقرى الواصلي على بعد 30 كم شمال شرق جازان.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو عن الحيوان المفترس، الذي يخرج للبحث عن طعامه ليلاً منفرداً أو ضمن مجموعة، وهو بين قبضة الشباب الذين تمكنوا من القبض عليه حتى لا يهدد حياة السكان.