بتكلفة مليارية.. المملكة تتجه لإنشاء أول مصهر للنحاس بالخليج
وقعت المملكة، أمس الأحد، اتفاقاً لبناء مصهر للمعادن مع شركة ” ترافيجورا ” العالمية لتجارة السلع الأولية بقيمة 2.8 مليار دولار؛ حيث ستبني أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المشروع لإنتاج 400 ألف طن من النحاس، و200 ألف طن من الزنك، و55 ألف طن من الرصاص سنوياً؛ فيما تعد شركة ” ترافيجورا ” واحدة من أكبر ثلاث شركات لتجارة النفط والسلع الأولية في العالم بإيرادات قدرها 127 مليار دولار وتجارة حجمها 2.5 مليون برميل يومياً أي نحو 3% من النفط العالمي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20890 ] نشر منذ يوم واحد
موفقين
وين فيه بيكون
alfahd42[ عدد التعليقات: 20890 ] نشر منذ 22 ساعة
محد رد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 21 ساعة
هذي الأخبار الي تشرح الصدر😘😘😘