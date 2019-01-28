بتكلفة مليارية.. المملكة تتجه لإنشاء أول مصهر للنحاس بالخليج

علي القحطاني(صدى):

وقعت المملكة، أمس الأحد، اتفاقاً لبناء مصهر للمعادن مع شركة ” ترافيجورا ” العالمية لتجارة السلع الأولية بقيمة 2.8 مليار دولار؛ حيث ستبني أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف المشروع لإنتاج 400 ألف طن من النحاس، و200 ألف طن من الزنك، و55 ألف طن من الرصاص سنوياً؛ فيما تعد شركة ” ترافيجورا ” واحدة من أكبر ثلاث شركات لتجارة النفط والسلع الأولية في العالم بإيرادات قدرها 127 مليار دولار وتجارة حجمها 2.5 مليون برميل يومياً أي نحو 3% من النفط العالمي.