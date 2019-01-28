وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في المدن: ” عرعر، والدوادمي، والوجه، وطريف، ورفحاء، والعلا، ووادي الدواسر ” .

وأوضحت أن المسمى الوظيفي: وكيل خدمات العملاء Customer Services Agent)، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والقدرة على القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي، ومهارات التواصل.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/02/10م، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا