وزير التعليم لمسؤولي وزارته: لماذا تأخر صرف العلاوة؟

نايف السالم(صدى):

قام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ صباح اليوم، بتوجيه خطابًا يطلب فيه ذكر الأسباب التي أدت إلى تأخر صرف راتب وعلاوة شهر يناير الحالي.

وطلب ” آل الشيخ ” لتزويده بأسباب عدم إحاطته بالموضوع؛ وذلك قبل وقت كافٍ من قِبَل الوكالات المعنية والإدارة العامة للإعلام والاتصال، كما وجه برفع تقرير متكامل بشكل عاجل عن الموضوع يتضمن الأسباب.

وأرسل هذا التوجيه لنائبه والمشرف على الإدارة القانونية، ولوكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، وللمشرف على إدارة الإعلام والاتصال، والمتحدث الرسمي.

يُذكر أن وزير التعليم كان قد وجه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جدًا بعد الجدل الذي أحدثته يوم أمس.

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