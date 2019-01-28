وزير التعليم لمسؤولي وزارته: لماذا تأخر صرف العلاوة؟
قام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ صباح اليوم، بتوجيه خطابًا يطلب فيه ذكر الأسباب التي أدت إلى تأخر صرف راتب وعلاوة شهر يناير الحالي.
وطلب ” آل الشيخ ” لتزويده بأسباب عدم إحاطته بالموضوع؛ وذلك قبل وقت كافٍ من قِبَل الوكالات المعنية والإدارة العامة للإعلام والاتصال، كما وجه برفع تقرير متكامل بشكل عاجل عن الموضوع يتضمن الأسباب.
وأرسل هذا التوجيه لنائبه والمشرف على الإدارة القانونية، ولوكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، وللمشرف على إدارة الإعلام والاتصال، والمتحدث الرسمي.
يُذكر أن وزير التعليم كان قد وجه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جدًا بعد الجدل الذي أحدثته يوم أمس.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
طيب ,,
,, بس ماعندكم صوره لهاالآدمي غير هاالصوره اللي كأنها صورة عبد الله السدحان في طاش ماطاش ,,
مواطن سعودي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ يوم واحد
صراحة جبتها في الثمنيات
هههههههههههههههههه
ههههههههههه
هههه
سالم[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ يوم واحد
معالي وزير التعليم
المشكله ماهي بوزراء التعليم
مرو عالوزاره هالسنينوزراء مبدعين
المشكله في وكلاء الوزاره والمدراء اللي اكثرهم له اكثر من 20 سنه لا جديد لديهم وصايرين احزاب
لبس لديهم اي ابداع فقط داوم واخذ راتب
جدد الوزاره باكملها سوف تجد وزارة التعليم من ارقى الوزاراة
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ يوم واحد
هههههه ايه والله من لاعب عليه وقال ابتسم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
وزير التعليم الجديد
هذا بن حلال
ومخلص في عمله
الله يوفقه لما يحب ويرضى
أصبروا وسترون منه
مايسركم😘
متابع[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ يوم واحد
شكرا معالي الوزير .. وعليك بالبطانة فهي أكبر عائق لتطوير التعليم فكل همهم تعبئة الجيوب من الانتدابات والتكليفات بمشاريع تنظيرية وهمية غير مطبقة على أرض الواقع .
alfahd42[ عدد التعليقات: 20889 ] نشر منذ يوم واحد
موفق
فيصل[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 22 ساعة
وابحث عن المعلمين الذين ياخذون رواتب بدل تدريس ولهم عشرون عاما ما دخلوا فصل؟؟
بل جثموا غلى صدر الوزارة حتى صارت وزارة التعاميم ؟
والتخطيط الاداري السىء والهدر المالي المريب
الإدارة علم وفن لايجيدها معلم مهما انفقت
فيصل[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 21 ساعة
فلو تبقى على الطابور الخامس منهم
فانت كمن يحقن القربة بالماء وهي مخرومة
انا متفائل جدا في معاليك فان شاء الله تكون أيقونة فعاله
في رؤية 2030
غندورة[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 17 ساعة
وأرسل هذا التوجيه:
1ـ لنائبه والمشرف على الإدارة القانونية
2ـ ولوكيل الوزارة للموارد البشرية
3ـ ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية
4ـ وللمشرف على إدارة الإعلام والاتصال
5ـ والمتحدث الرسمي.
🤣🤣 ((باقي) أحد في الطريق ولاهما بس خمسههههه🤣🤣
سالفة الحلاوة قصدي العلاوة (نقطة) من بحر ومــــــــــــــــــــاخفي أعظم😱
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 17 ساعة
كل امر يصدر خصوصا فيما يتعلق بالجانب المالي نجد له من البطانه الصالحه من يأوله على مزاجه-