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بالفيديو .. جر بيك اب فورد رينجر 2019 الجديد كلياً تجر 20 سيارة عيش

بالفيديو .. جر بيك اب فورد رينجر 2019 الجديد كلياً تجر 20 سيارة عيش
أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مميز يكشف عن قدرات بيك اب فورد رينجر – Ford Ranger 2019 الجديدة كلياً بعد أن قام المركبة الأمريكية بجر 20 سيارة عيش – عربة كرفان – متصلة بها من خلال قلص .

وتمكن بيك اب فورد رينجر 2019 في الفيديو المرفق ضمن هذا الخبر من جر 20 سيارة عيش – عربة كرفان – يبلغ وزنهم 20 طن أي ما يعادل تقريباً 20 ألف كيلوغرام لمسافة 100 متر على الطريق العام في المملكة المتحدة .

مواصفات بيك اب فورد رينجر 2019 الميكانيكية ، يعتمد الجيل الجديد من الجيل الجديد لهذه المركبة محرك ايكوبوست 4 سلندر سعة 2.3 لتر مع تيربوتشارجد يولد قوة 310 حصان و 475 نيوتن.متر من عزم الدوران مستمد من سيارة العضلات الامريكية فورد موستنج 2019 ، يتصل هذا المحرك مع قير اوتوماتيك من 10 سرعات ، ويعمل هذا البيك اب قياسياً بنظام دفع خلفي للعجلات وتأتي رينجر 2019 بنظام دفع رباعي للعجلات اختياري .

أما المركبة التي ظهرت في هذا الفيديو وهي تجر 20 سيارة عيش – عربة كرفان – فتعتمد على محرك ديزل سعة لترين مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 210 حصان ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 10 سرعات .

يجدر الإشارة إلى أن فورد رينجر حصل على تصميم جديد كلياً ، يتضمن شبك أمامي جديد تحيط به مصابيح جديدة مع أضواء LED اختيارية ، وحصل البيك اب على غطاء محرك منتفخ ليوفر روح رياضية مع المزيد من الديناميكية الهوائية ، وزودت رينجر 2019 من الجوانب بأقواس اطارات عريضة ، ومن الخلف زود الجيل الجديد من فورد رينجر بمصابيح جديدة وباب صندوق جديد مكتوب عليه RANGER لتكشف عن هويتها من مسافة بعيدة .

وكما تعلمون ينافس فورد رينجر كلاً من ؛ تويوتا هايلوكس 2019 ، و ميتسوبيشي L200 2019 ، و ايسوزو ديماكس 2019 .

يبدأ سعر بيك اب فورد رينجر 2019 العالمي من 24 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 90 ألف ريال سعودي .

 

 


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