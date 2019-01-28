نجم تشيلسي يقترب من التعاقد مع بايرن ميونيخ

طلال الغامدي(صدى):

اقترب لاعب فريق تشيلسي ” كالوم هودسون أودوي ” من تحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف نادي يايرن ميونيخ الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتقدم أودوي بطلب رسمي لإدارة ناديه من أجل إعلان رغبته في ارتداء قمصان العملاق الألماني بينما رد تشيلسي بأن اللاعب مهم لمستقبل الفريق وليس للبيع.

وقال اللاعب صاحب الـ18 عامًا من خلال حسابه الرسمي عبر إنستجرام: ” ما يرده الله هي الأفضل دائمًا، في بعض الأحيان قد تكون العملية صعبة و مؤلمة، ولكن لا تنسى أن هناك شىء جميل يتم تجهيزه من أجلك “.