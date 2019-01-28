شاب يتعرض لحالة تشنج مفاجئة أمام فندق بأبها

أبها(صدى):

أصيب شاب بحالة تشنج أمام أحد الفنادق بأبها، حيث قامت ممرضتان من منسوبات مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف من إنقاذ حياته وتقديم الإسعافات الأولية له.

وتعود الواقعة عندما قام الشاب بفتح مركبته أمام المدخل الرئيسي للفندق تعرض لحالة تشنج، مما دفع الممرضتان الهنوف فهد وهند الغامدي، لتقديم الإسعافات الأولية المناسبة للشاب ويعود ذلك لوضعه الصحي الطبيعي.

ودعت الممرضتان من يتعرضون لمثل هذه الحالات بعدم قيادة المركبات لعدم تعريض حياتهم للخطر، كما طالبتا الجميع بأخذ دورات الإسعافات الأولية للتعامل مع أي حالات طارئة بالطرق الصحيحة.