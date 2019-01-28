بالفيديو.. بعد فيديو الجيم.. مودل روز ترد على اتهامها باستعراض جسدها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ردت الفاشينيستا مودل روز بمقطع فيديو لها، على اتهامها بانها تتعمد استعرض جدسها خلال ممارستها الرياضة بـ ” الجيم ” .

حيث أوضحت ” مودل روز ” بالفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي على ” سناب شات ” ، أنها تقوم بتصوير التمارين التي تخضع لها وخاصة البسيطة.

وأشارت إلى أن بعض جمهورها ليس لديه القدرة على الاستعانة بمدرب خاصّ أو الاشتراك بصالة رياضية؛ لذا فهي تحاول أنْ تساعدهم حتى يمارسوا الرياضة معها.

وعن اتهامها بأنها تستعرض جسدها، قالت: ” إذا أردت أن استعرض جسدي، فإنا لا احتاج إلى إجهاد نفسها وممارسة الرياضة، ولكنّ أحاول أن أقدّم الفائدة للناس ” .

وأضافت ” مودل روز ” : ” هذه شخصيتي وطبيعة ملابسي، فمن يريد أن يتابعني على هذا الحال مرحبًا به، ومن يمتلك تفكيرًا قذرًا لا يتابعني ” .