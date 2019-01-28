بالفيديو.. بعد فيديو الجيم.. مودل روز ترد على اتهامها باستعراض جسدها
ردت الفاشينيستا مودل روز بمقطع فيديو لها، على اتهامها بانها تتعمد استعرض جدسها خلال ممارستها الرياضة بـ ” الجيم ” .
حيث أوضحت ” مودل روز ” بالفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي على ” سناب شات ” ، أنها تقوم بتصوير التمارين التي تخضع لها وخاصة البسيطة.
وأشارت إلى أن بعض جمهورها ليس لديه القدرة على الاستعانة بمدرب خاصّ أو الاشتراك بصالة رياضية؛ لذا فهي تحاول أنْ تساعدهم حتى يمارسوا الرياضة معها.
وعن اتهامها بأنها تستعرض جسدها، قالت: ” إذا أردت أن استعرض جسدي، فإنا لا احتاج إلى إجهاد نفسها وممارسة الرياضة، ولكنّ أحاول أن أقدّم الفائدة للناس ” .
وأضافت ” مودل روز ” : ” هذه شخصيتي وطبيعة ملابسي، فمن يريد أن يتابعني على هذا الحال مرحبًا به، ومن يمتلك تفكيرًا قذرًا لا يتابعني ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
الله اعلم باالنيات ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يومين
الله المستعان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يومين
الله المستعان
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17606 ] نشر منذ يوم واحد
😷😏
kkkk[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ يوم واحد
كم عمرها هالماخوذة
أبو محمد[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ يوم واحد
مواليد 1985 الله يصلحها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12357 ] نشر منذ يوم واحد
الله يهديهاويردها اليه ردا جميلا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 21 ساعة
يابعدهم كلهم
أستعرضي وسوي أحماء بعد
جهنم تتسع
دوسي بس😂😂😂😂😂😂😂😂