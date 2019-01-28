طبق ” باستا ” يتسبب في وفاة طالب لهذا السبب

بروكسل(صدى):

تُوفي طالب بلجيكي إثر تناوله طبقًا من ” الباستا ” ؛ التي تسببت له في تسمم غذائي ناجم عن بكتيريا.

وبالتطرق للتفاصيل، تناول الطالب طبق ” الباستا ” وذهب لفراشة لينام، حيث اكتشف والدا الطالب جثة ابنهما بعد 11 ساعة من النوم المتواصل.

حيث انتابهما القلق من أن ” الأبن ” لم يستيقظ للذهاب إلى الكلية، ليكتشفا بعدها أن الأبن قد توفي.

وبتحليل عينات من الباستا والصلصة، أظهرت النتيجة أنها تحتوي على سموم بنسبة كبيرة، وهذه السموم ناجمة عن بكتيريا قاتلة؛ أدت إلى فشل كبد الطالب وانتهى به المطاف ميتًا.