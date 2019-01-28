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  3. المحامي ماجد قاروب : تباكي نادي النصر ماهو شيء جديد

المحامي ماجد قاروب : تباكي نادي النصر ماهو شيء جديد




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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ يوم واحد

يا عوينه من نـباح الكلاب ….هذا النادي ومتابعينه مثل الكلاب الضاله تنبح كل من تشوفه عمال على بطال …!!!

[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ يوم واحد

وهو صادق

هذا فريق الصياح اسمه

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يوم واحد

العالمي يامشغلهم

[ عدد التعليقات: 20890 ] نشر منذ يوم واحد

محامي ههههههه

[ عدد التعليقات: 20890 ] نشر منذ يوم واحد

اشغلتهم يا عالمي حتى وهم متصدرين خايفين تلحقهم

[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 21 ساعة

هــذولا آآآآآآآآآل بـــو دمــعــه ….!!!!!!!

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