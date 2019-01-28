أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة تصحب بنشاط في الرياج السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل المجمعة، والزلفى الغاط، وشقراء، الدوادمي، عفيف وتمتد إلى الرياض العاصمة والخرج.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن بداية الإنذار من الساعة 17:00 مساء اليوم، حتى الساعة 2:00 من صباح يوم غد الثلاثاء.