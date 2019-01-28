أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بالرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة تصحب بنشاط في الرياج السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.
وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل المجمعة، والزلفى الغاط، وشقراء، الدوادمي، عفيف وتمتد إلى الرياض العاصمة والخرج.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن بداية الإنذار من الساعة 17:00 مساء اليوم، حتى الساعة 2:00 من صباح يوم غد الثلاثاء.
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يومين
صرح ملقاط كراني
ابكتن مانتم فاهمين تحلحلون الأرصاد…؟
كيف يجتمع المطر مع الغبار