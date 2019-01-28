الحكومة تنفق 44 مليارا في قطاع صناعة السيارات

علي القحطاني(صدى):

كشف المهندس عبد العزيز العبد الكريم، نائب وزير الطاقة لشؤون الصناعة، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يستهدف قطاعات السيارات والفضاء والطاقة المتجددة.

حيث أبان ” العبد الكريم ” أن الحكومة التزمت بإنفاق 44 مليارًا في قطاع صناعة السيارات، وذلك خلال حفل تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وعن أهداف البرنامج، فإنه يستهدف خلق فرص استثمارية وتلبية الطلب المحلي، وتعظيم المردود الاقتصادي لموارد المملكة الطبيعية.