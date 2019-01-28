القبض على مروج مخدرات استغل أسرته للتهريب بالمدينة

نايف السالم(صدى):

نجح رجال مكافحة المخدرات بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، في إحباط محاولة تهريب لكمية كبيرة من الحشيش المخدر.

وألقت مكافحة المخدرات، القبض على أحد مروّجي المخدرات بمحافظة بدر، أثناء قيامه بنقل كمية كبيرة من الحشيش المخدر من جهة الغرب إلى الشمال؛ حيث استغل زوجته وأبناءه الأربعة للتمويه؛ حينما اصطحبهم معه لنقل الكمية التي بلغت 21 كجم من الحشيش المخدر.