فالفيردي يحاول إعادة كوتينيو إلى مستواه

نواف السالم(صدى):

يحاول المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إرنستو فالفيردي، إعادة النجم البرازيلي فليبي كوتينيو إلى مستواه المعهود، حيث بدأت لمساته تؤتي ثمارها على استحياء خلال المباراتين الأخيرتين لبرشلونة، إذ يمكن اعتبار هاتين المباراتين بمثابة تحول طفيف في مسيرة كوتينيو مع الفريق ولكنه غير قادر حتى الآن على التألق بالشكل المطلوب.

وتعد مباراة برشلونة التي فاز فيها أمس الأحد على جيرونا بهدفين نظيفين في بطولة الدوري الإسباني دليلاً على صدق هذا التصور، إذ سنحت لكوتينيو فرصة ذهبية لتسجل هدف يحفظ به ماء وجهه بعد أن تلقى تمريرة سحرية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وضعته وجهاً لوجه أمام حارس جيرونا، ياسيني بونو، ولكن لم يستغلها بشكل سليم.

ويظل كوتينيو لاعباً كبيراً صاحب مهارات عالية وموهبة حقيقية، ولكنه لا يزال يعاني مع برشلونة من أجل إظهار هذه القدرات؛ فيما ينال اللاعب رضا قطاع كبير من القيادات داخل برشلونة، إذ يفضلونه على زميله التشيلي، وخاصة لتميزه الكبير في استعادة الكرات، ولكن رغم ذلك لا يزال فيدال هو الأكثر فاعلية في منطقة وسط الملعب، ويتضح تأثيره الكبير على دوافع وحماس الفريق عندما يشارك في المباريات خلال أي جزء منها.