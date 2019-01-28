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    يناير

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  3. استهتار العمالة الوافدة بالنعمة بدون حسيب و لارقيب

استهتار العمالة الوافدة بالنعمة بدون حسيب و لارقيب




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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ يومين

طيب البنقالي والهندي مايعرفوا شي اسموا نظافة امريكا مسمينهم حشرات الارض من وساختهم وقرفهم واحنا جالسين ناكل من يدهم والله يحفظنا منهم

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين

الله يكفينا ويكفي المسلمين شرهم ووساختهم وقرفهم .. شوفتهم لوحدها مرض ,,

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين

الله يكفينا ويكفي المسلمين شرهم ووساختهم وقرفهم .. شوفتهم لوحدها مرض ,,

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