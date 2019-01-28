نشر : منذ يومين 2٬433 5 فيديوهات متنوعة استهتار العمالة الوافدة بالنعمة بدون حسيب و لارقيب الوسوم:السعودية
تعليق[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ يومين
طيب البنقالي والهندي مايعرفوا شي اسموا نظافة امريكا مسمينهم حشرات الارض من وساختهم وقرفهم واحنا جالسين ناكل من يدهم والله يحفظنا منهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
الله يكفينا ويكفي المسلمين شرهم ووساختهم وقرفهم .. شوفتهم لوحدها مرض ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
الله يكفينا ويكفي المسلمين شرهم ووساختهم وقرفهم .. شوفتهم لوحدها مرض ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 21 ساعة
لحوووووووول😐