خبراء: مقود السيارة أقذر من المراحيض العامة

واشنطن(صدى):

أجرى خبراء في مجال السيارات مسحًا بين 1,000 سائق بالولايات المتحدة حول كيفية تعقيم وتنظيف أصحاب السيارات داخليات سياراتهم الخاصة، وكانت النتيجة صادمة، إذ كانت نسبة 32% من هؤلاء السائقين (أي 320 من أصل 1000) نادرًا ما يقومون بذلك.

في الواقع، يقوم أصحاب السيارات بتنظيف سياراتهم من الداخل مرة واحدة في العام وحسب.. ووفقًا للمركز الوطني لمعلومات التقنية الحيوية، فإن المقصورة الداخلية للسيارة أحد أقذر الأماكن على وجه الأرض، والتي قد تكون أكثر قذارة من المرحاض.

خلال إجراء المسح، تم قياس كمية البكتيريا لكل سنتيمتر مربع على عجلات القيادة، فكان مستوى البكتيريا حوالي 629 وحدة وللمقارنة كان متوسط البكتيريا على شاشات الهواتف الخلوية حوالي 100 وحدة وعلى أزرار المصاعد حوالي 313 وحدة ومقاعد المراحيض العامة 172 وحدة.

ما يقلق ليس عدد البكتيريا وإنما نوعها، فوفقًا للدراسة كانت البكتيريا المنتشرة داخل السيارة تسبب الكثير من الأمراض كالتسمم الغذائي والتهابات الجلد وبكتيريا مارسا المقاومة للعديد من المضادات الحيوية، وهذان نوعان من أصل 700 سلالة من البكتيريا التي تعيش داخل السيارة.

لعلك الآن تعرفت على السبب الأكثر شيوعًا لوجود هذه البكتيريا، نعم إنه تناول الطعام داخل السيارة، نظرًا لحاجتنا إلى تناول الأطعمة في أوقات السفر الطويلة.