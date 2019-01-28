ابنة مخرج سوري تشعل مواقع التواصل بصور جريئة مع حبيبها 

دمشق(صدى):

أشعلت ابنة المخرج السوري بسام الملا مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الجريئة مع حبيبها، حيث ظهرت في إحدى الصور علي البحر بدون ملابس مع حبيبها لارتدائها ” مايوه ” من دون أكمام.

وبدت الفنانة السورية شمس في الصور المتداولة كعادتها على راحتها من خلال حركاتها الجريئة والعفوية مع الشاب،مما جعلها تتعرض لكثير من الانتقادات والتعليقات الجارحة بسبب ملابسها وما تقوم به باستمرار.

وردت على منتقديها برسالة قوية عبر حسابها على موقع فيسبوك، قائلة إنها تمارس حريتها الشخصية ولا تعتدي على أحد ولا يحق لأحد محاسبتها، مطالبة من ينزعج منها يحظرها عن صفحتها.