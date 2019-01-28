نجم الاتحاد على رادار بيراميدز

طلال الغامدي(صدى):

يفكر نادي بيراميدز المصري، في ضم اللاعب المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط نادي الاتحاد في شهر يناير الجاري، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأكدت مصادر، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الجديد لبيراميدز، أبدى رغبته في ضم لاعب مميز في خط الوسط ورشح الأحمدي كما أن هناك ترشيحات للاعبين آخرين أجانب.

وفي السياق نفسه، يتجه بيراميدز إلى إعارة البوركيني إيريك تراوري لاعب الوسط، إلى فريقه السابق مصر للمقاصة، خاصة بعد أن أجرى مسؤول بارز في بيراميدز اتصالاً بمجدي عبد الغني المشرف على لجنة شؤون اللاعبين وعضو اتحاد الكرة، وأكد صحة هذه الخطوة، لأن اللاعب سينتقل بين ناديين فقط واللوائح لا تمنع ذلك.